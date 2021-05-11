世衛將印度變種病毒升級至「引發全球擔憂」

週一 (10 日) 世界衛生組織 (WHO) 印度三重突變病毒株 B.1617 列入「引發全球擔憂」的病毒，貼入此標籤意味 B.1.617 比原始病毒更具傳染力、更加致命。

世衛正在密切關注包括印度變種病毒在內全球至少 10 種新冠病毒變種，早前被世衛認定「引發全球擔憂」(variant of concern) 的新冠病毒株有三種，分別是英國變種病毒 B.1.1.7，這也是目前美國最常見的病毒；南非變種病毒 B.1.351；巴西 P.1 變種病毒。

週一世衛將最早在印度出現的新冠變種病毒 (B.1617) 也升級為「引發全球擔憂」的病毒。

週一世衛 Covid-19 技術負責人 Maria Van Kerkhove 表示，該機構將於每週《狀況報告》中提供更多 B.1617 細節，但初步研究中發現，該病毒株比原始病毒更容易傳播，並且有證據該病毒逃過疫苗保護網。

Maria Van Kerkhove 補充，印度變種病毒先前被列為「受全球關注」（variant of interest） 是因為需要進行更多的研究才能完全了解其重要性。

印度變種病毒具有更強的傳染性、更致命，並且對目前的疫苗和治療方法更具抵抗力，目前該病毒已在尼泊爾、泰國、印尼、美國在內至少 21 個國家現蹤。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.58 億例，死亡數突破 329 萬例，美國累計確診超過 3271 萬例，累計死亡數超過 58 萬。印度累計確診超過 2266 萬例，巴西累計確診 1518 萬例。