〈印度疫情失控〉路透：鴻海削減印度清奈廠iPhone逾半產能

據《路透》引述兩名知情人士報導，由於工人感染新冠肺炎，鴻海 (2317-TW) 在印度清奈廠實施進出管制，當地 iPhone 12 的產量因此下降了 50% 以上。

鴻海清奈廠位於印度南部泰米爾納德邦，專門生產 iPhone，當地是印度第二波新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一。從周一 (10 日) 開始，泰米爾納德邦全面封城，關閉公共交通和商店，試圖遏制飆升的感染病例。

一位業界人士稱，鴻海在泰米爾納德邦已經有 100 多名工人感染新冠肺炎，因此公司實施禁令，管制進入廠區，直到 5 月底為止。

消息人士說，從周一開始，鴻海只允許員工離開工廠，而不能進入工廠，這造成超過 50% 的產能被削減。

鴻海工廠為員工提供住宿，但不清楚工廠內有多少工人，消息來源未透露具體減少的產能數字。

鴻海證實，印度工廠的確有一小部分員工被檢測為 COVID-19 陽性，目前正在為他們提供支持，包括醫療救助，但拒絕就工廠產量或具體人員編制發表評論。

市場研究公司 Canalys 表示，印度市場直到第 1 季仍保持強勁增長，並生產超過 100 萬支 iPhone。 Canalys 說，iPhone 12 的需求獲得了當地組裝及有利融資條件的支持。

鴻海並不是在印度唯一受影響的生產商。諾基亞和中國手機製造商 OPPO，去年在工人 COVID-19 測試呈陽性之後，也暫停了印度工廠的生產。

TrendForce 周一將其全球智慧手機產量成長預期，從 9.4% 下調至 8.5%，理由是在印度的 COVID-19 疫情，打擊了三星及蘋果在內的主要供應商。