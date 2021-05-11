日本上年度消費支出減少4.9% 史上第二大降幅

日本兩人以上家庭的 2020 年度平均實質消費支出報年減 4.9%，是有史以來第二大的降幅。另外，今年 3 月日本兩人以上家庭的平均實質消費支出報年增 6.2%，是近四個月來首度增長。

日本總務省週二 (11 日) 發布 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的家計調查數據，兩人以上家庭的平均消費支出報 27 萬 6167 日圓，去除物價變動影響後的平均實質消費支出較上年度減少 4.9%，減幅是 2001 年度以來第二大，只少於實施消費稅增稅後的 2014 年度 (年減 5.1%)。受到疫情影響，外出相關的消費出現大幅滑落。

以去年同期比來看，實質消費支出連續兩年出現負成長。背後原因與疫情造成的緊急狀態及外出自肅有關，外食、交通、娛樂等消費都較疫情前的 2019 年度減少。另一方面，由於在家工作的普及與宅經濟需求成長的緣故，水電瓦斯費用還有口罩等的支出都增加。

日本總務省也在同 (11) 日發布了 2021 年 3 月的日本兩人以上家庭的平均消費支出，報 30 萬 9800 日圓；平均實質消費支出年增 6.2%，連續四個月出現增加。

電腦及電視等的「教養娛樂用耐久財」增加 44.1%，電費也增加 8.4%。「保健醫療用品器具」也較發生口罩短缺的去年 3 月增加 9.9%，出現回彈現象。

另外在去年 3 月發生民眾搶購囤貨的品項也都轉為減少，泡麵、白米、穀類及衛生紙的消費都下滑。