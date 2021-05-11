高盛：大宗商品處在「甜蜜點」價格有望續升

根據高盛 (Goldman Sachs) 的一份報告，大宗商品正處在「甜蜜點」，在未來 12 個月內，隨著經濟復甦，價格預期將繼續上漲。

報告中指出，隨著當前全球經濟環境加速回升以及美聯準會實行低利率政策，為大宗商品提供了理想的環境條件。

高盛表示，隨著通貨膨脹開始上升，對大宗商品來說相當甜蜜。貨幣政策預期在相當長的一段時間內維持寬鬆，預計聯準會要到 2024 年才會升息，從而導致大宗商品價格上漲、新興市場走強和全球通貨膨脹上升的良性循環。

這也暗示了通膨升溫的交易策略再度成為重點。通貨膨脹通常由基礎設施支出或增加消費者支出等措施推動。

高盛也表示，儘管木材、銅等大宗商品價格在最近幾週出現了爆炸性增長，但大多數大宗商品仍呈現漲跌互見或是陷入修正。農業、工業金屬是目前這一波行情的領頭羊。

彭博社的大宗商品指數 (BCOM) 在本月創下歷史新高，今年迄今已上漲了 17%。預測未來 12 個月的 BCOM 回報率達到 6.8%，標普高盛商品指數 (S&P GSCI) 的報酬率達到 11.8%。他補充說，當前的經濟環境非常適合大宗商品增長。

高盛和瑞銀先前表示，隨著全球漸漸走出疫情大流行，在全球市場中表現出色的大宗商品的漲勢還有很大的空間。原材料在未來六個月預期將飆升 13.5%，全球石油需求將迎來前所未見的成長，並預測銅價將創下紀錄高點。另一間投資銀行瑞銀亦表示，大宗商品將再上漲 10%。