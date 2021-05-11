〈焦點股〉記憶體族群重傷 群聯、晶豪科、威剛打入跌停

台股今 (11) 日空軍壓境，電子股全面倒地，盤中指數急殺逾 500 點，接連摜破萬七及月線、5 日線支撐，記憶體相關族群成為重災區，包括群聯 (8299-TW)、晶豪科 (3006-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 等，都被打入跌停，賣壓相當沉重。

美國科技股周一重摔，費城半導體指數崩跌 4.6%，台股電子股也應聲倒地，前波漲多族群明顯成為殺盤重心，包括 IC 設計、記憶體、面板、被動元件等，今日股價集體跳水。

記憶體控制晶片大廠群聯首季稅後純益 16.88 億元，季減 55.4%、年減 11.1%，每股純益 8.56 元，為歷年同期次高，不過，受大盤遭摜壓影響，群聯今日股價被打入跌停，失守 500 元關卡，跌至 492.5 元，自 5 月以來，累計重挫近 2 成。

下游模組廠威剛、十銓同步亮燈跌停，分別來到 95.9 元、57.4 元，宇瞻、創見、品安、廣穎等股價均重挫逾半根停板，賣壓沉重。

上游記憶體廠南亞科 4 月中旬一度衝破百元，寫下歷史新高後，股價隨即一路下挫，今日大跌逾 5%，失守 80 元大關，最低來到 77 元，為近半年來新低。華邦電、旺宏也分別下跌 6%、4%。

記憶體 IC 設計廠晶豪科受惠利基型 DRAM、NOR Flash 及 SLC NAND Flash 市況轉佳，加上漲價效益顯現，第一季稅後純益 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元，創新高。不過，晶豪科今日遭大舉拋售，股價落入跌停，來到 124 元。