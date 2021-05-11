蘇伊士運河管理局調降長賜號賠償金額 從9億降到6億美元

長榮海運 (2603-TW) 向日本正榮汽船 (Shoei Kisen Kaisha, LTD.) 所租用的「長賜號」(Ever Given)，今年 3 月在埃及蘇伊士運河擱淺 6 天動彈不得，根據最新消息，蘇伊士運河管理局決定將索賠金額由 9.16 億美元調降到 6 億美元左右，約為原本的 2/3。

根據日本《時事通信社》週二 (11 日) 報導，上述消息是在昨 (10) 日得知。然而，長賜號的承保單位大英船東責任互保協會 (UK P&I Clubs) 受時訪時表示，「蘇伊士運河管理局的求償金額依然過高，也沒有出示相關證據。」目前還無法預測什麼時候能解決問題。

截至目前，蘇伊士運河管理局是以長賜號脫困作業的費用、以及該運河的聲譽受損為由索賠，不過船東及業者對此感到不滿，雙方談判陷入膠著。

埃及方面決定，在支付賠償金之前，不會同意長賜號駛離。長賜號船東的正榮汽船日前針對該項決定提出抗告，但遭到埃及法院駁回。

長賜號在今年 3 月 23 日擱淺蘇伊士運河，造成該運河堵塞 6 天，最後在 3 月 29 日成功脫困。遭到埃及當局扣留的長賜號，目前還停留在蘇伊士運河大苦湖 (Great Bitter Lake)。