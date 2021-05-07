威剛4月營收衝破36億元 創近11年新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW)今 (7) 日公告 4 月營收 36.02 億元，受惠 DRAM 及 NAND Flash 價量齊揚，營收月增 7.43%，年增超過 7 成，創近 11 年來新高；前 4 月累計營收 126.99 億元，年增 36.43%。

威剛指出，4 月 SSD 受惠高容量產品需求升溫，加上 NAND Flash 價格上揚，帶動月營收衝高，同時，DRAM 合約價強勢走高，加上需求力道不減，推升 DRAM 產品月營收改寫近 2 年半新高，重新站上公司第一大產品線，月營收比重近 45%。

看好 PC、伺服器、智慧型手機及車電等各項應用領域對記憶體需求有增無減，威剛董事長陳立白表示，上游製造商預估供給吃緊將一路延續至年底，且對今年 DRAM 合約價逐季調漲態度明確；加上需求一路超乎預期，NAND Flash 控制 IC 大廠也調高今年財測，今年記憶體價格成長動能相當強勁。

隨著第二季 DRAM 及 NAND Flash 合約價漲幅將明顯大於第一季，價量同步揚升，威剛看好，第二季營收增福將大幅優於第一季，搭配低價庫存優勢，可望再度推升獲利表現。

此外，下半年上游製造商開始量產 DDR5，量產製程初期勢必因處於學習曲線階段，部分產能將面臨自然減損，加上同容量的 DDR5 晶片尺寸大於 DDR4，將導致整體供應量能降低，造成 DRAM 供給更為吃緊，且下半年為消費性電子新品上市傳統旺季，預期 DRAM 全年價格走勢欲小不易。

