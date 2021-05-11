〈群創財報〉連兩季獲利百億元 Q1 EPS 1.15元 單季賺贏過去三年

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (11) 日公布首季財報，受惠終端需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，群創連兩季獲利百億元，首季稅後純益達 115.71 億元，季增 14.08%，由去年虧轉盈，每股純益 1.15 元，創近 15 季單季新高，單季營運賺贏過去三年。

群創首季營收 838.38 億元，季增 7.39%，年增 66.37%，毛利率 25.79%、季增 5.37 個百分點，營益率 17.75%、季增 4.87 個百分點，毛利率創下歷史新高，營益率則寫 15 季以來新高。

群創首季稅後純益 115.71 億元、季增 14.08%，淨利率 13.8%、季增 0.81 個百分點，單季毛利率、營益率、淨利率均由去年負轉正，每股純益 1.15 元，為 2017 年第 3 季以來單季新高。

群創也公告首季折舊及攤銷為新台幣 91 億元、資本支出為新台幣 35 億元，至於業外方面，首季因認列海外可轉換公司債選擇權，評價損失約新台幣 21 億元。

出貨方面，群創統計首季第 1 季整體出貨面積達 709 萬平方公尺、季減 4.7%，液晶面板售價為每平方公尺 413 元美元；中小尺寸合併出貨面積達 78.83 萬平方公尺，季減 3%。

群創第 1 季個產品營收比重則為手機及商用產品 26%、可攜式電腦 27%、桌上型螢幕 10%、電視 37%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 21%、31%、12%、8%、29%。