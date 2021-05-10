〈群聯法說〉Q1每股賺8.56元 寫歷年同期次高

群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，由於去年第四季業外認列處分股權收益大幅挹注，首季獲利較上季明顯下滑，稅後純益 16.88 億元，季減 55.4%，年減 11.1%，每股純益 8.56 元，但為歷年同期次高。

群聯第一季營收 128.88 億元，季增 0.4%，年增 0.2%，毛利率 29.5%，季增 6.4 個百分點，年減 0.5 個百分點，營益率 14.24%，年增 0.39 個百分點，較上季轉正；稅後純益 16.88 億元，季減 55.4%，年減 11.1%，每股純益 8.56 元。

群聯去年第四季業外認列出售合肥兆芯 46.48% 股權，處分收益新台幣 40.93 億元，貢獻 EPS 約 12.26 元，本業 EPS 約 6.94 元，單季每股大賺 19.20 元。

群聯董事長潘健成指出，今年首季每股純益 8.56 元，優於公司預期，內部原先設定第一季 EPS 目標為超過 7 元。

潘健成表示，今年 2 月出貨的是去年底的訂單，等於漲價訂單是從 3 月才開始反映；而針對美元走貶影響毛利的部分，除持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理，以穩定毛利率外，也持續謹慎管理美元部位資產與負債，以降低業外匯兌損失的影響。