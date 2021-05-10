【倫元投顧】短線追原物料股？還是靜待電子超跌的買點？

◆盤勢分析

航運、鋼鐵噴出加上金融持續創高吸金，電子股因成交比重不到四成而相對弱勢、拖累指數走低，終場指數以下跌 49 點收在 17235 點，成交量為 4902 億。

一、短線而言，週四前台股 10 日線將扣 17550 點之上，所以只要站不上 17550 點 10 日線這幾天將下彎而做整理，差別只是在 5 日線～10 日線狹幅震盪或 10 日線～季線間震盪而已。不過在季線未跌破前還是先偏多操作、個股表現空間。之後就看鋼鐵、航運股漲完之後，電子股有沒有機會波段轉強？還是大家一起往下修正 (電子跌最後一波後領先落底上攻)？若是後者，指數就很有機會在短線反彈後中長黑摜破季線，如此小心台股準備做一波較大回檔修正到年線上下後再往上攻。屆時應該可能會有美國確定對企業加稅、原物料報價漲多回檔修正、或電子重複下單庫存調整下半年旺季不旺、以及 Fed 提前在下半年提出縮表計畫，史上最大資金行情將告一段落… 等利空出現配合。

二、針對選擇權操作部分，5 月 17200 點賣權小虧已出清收回資金等待下次更好的出手時機，短線若守穩 5 日線在考慮短多、不然就是接近季線上下短多。當高檔確定反轉或長黑摜破季線時則翻空操作。

三、個股操作部分，短線追原物料股不適不行，但要設好停損停利點，否則一旦被套到不跑，下場恐怕會滿慘的，所以我寧可不去追原物料股，沒賺到不會死但不會因現在去追高而每天提心吊膽甚至高檔套牢而大賠到。電子股還要整理，靜待短線跌深反彈或波段打底整理完超跌的買點浮現。

王信傑分析師

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