【日盛投顧】指數回測月線

◆盤勢分析

1. 台股週一指數開低走低，資金流向傳產、金融，電子群族較為弱勢，終場指數下跌 49.39 點，跌幅 0.29%，收在 17，235.61 點，成交金額為 4，951.84 億元。三大法人合計賣超 8.87 億元：外資賣超 25.9 億元、投信買超 16.84 億元、自營商買超 0.2 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：較前一交易日增加，後市價量不宜背離，方對盤勢較為有利。

(2)、均線：守於月線之上，支撐為 17，000 點附近，壓力為 17，500 點附近。

(3)、技術指標：雖 9 日 K 值小於 D 值，但 KD 開口收斂。

3. 櫃買指數相對加權指數弱勢，指數回測 5 日均線，跌幅 1.2%，收在最低價 201.93 點，下方支撐為 196 點附近，壓力為 207 點附近，9 日 K 值 (32) 小於 50，呈震盪格局。

4. 台股選股方向可留意半導體、航運、原物料、高爾夫球等族群。

航運、原物料、金融、板卡等強勢

1. 紡織：印度疫情失控，棉花供給受影響，導致棉花價格走揚，化纖具備替代需求，紡織產業因此受惠，相關紡織上游原料廠如瓶用聚酯粒 1409 新纖、尼龍粒 1447 力鵬及 1455 集盛、加工絲的 1444 力麗及 1459 聯發等週一表現亮眼。

2. 航運：貨櫃運價大漲，加上疫情延燒，帶動相關個股 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等週一攻漲停。散裝航運受到國際大眾物資及原物料需求熱絡影響，運價居高不下，相關個股如 2637 慧洋 - KY、5608 四維航等飆漲停。

3. 鋼鐵：經濟復甦，基礎建設需求增加，供不應求下國際鋼價走揚，相關個股如 2002 中鋼、2014 中鴻、2029 盛餘、2031 新光鋼、2032 新鋼、2027 大成鋼、2030 彰源、2034 允強等股價強勢。

4. 觀盤重點：台股近期波動大，指數守於月線之上，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利反彈格局延續。市場資金輪動快速，建議電子、傳產分散布局較佳，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、航運、原物料、高爾夫球等族群。