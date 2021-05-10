〈焦點股〉長榮噴漲停站上9字頭 陽明、萬海叩關百元搶當航運股王

長榮 (2603-TW) 今年第 1 季大賺 360 億元，每股純益 7.04 元，直逼近 4 年 EPS 的總和，優於法人預期，貨櫃三雄今 (10) 日買氣強強滾，長榮盤中衝破 90 元關卡，登上漲停價 93.5 元，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 更是一度叩關百元，搶登航運股王。

在運價持續飆漲的帶動下，長榮首季稅後純益繳出 360.83 億元，季增 169%，相當於每天開航就賺進 4 億元，每股純益 7.04 元，直逼近 4 年 EPS 總和，也是採用合併財報制度、2013 年以來新高，大幅優於法人預期。

長榮首季繳出亮眼成績單後，外資看好海運市況暢旺將延續至第 4 季，紛紛調升長榮目標價，最高喊出 167 元，激勵長榮股價直奔漲停，達 93.5 元，截至上午 11 點半，成交值高達 356 億元，占大盤整體成交金額約 1 成，為盤面人氣指標。

貨櫃三雄今日獲得買盤追捧，股價均站穩 9 字頭，陽明也觸及漲停，萬海強漲逾 8%，盤中成功叩關三位數，最高來到 100.5 元，雙雄爭搶貨櫃股王寶座戰況激烈，也是上市以來最風光。

陽明 3 月自結稅後純益 79.41 億元，年增 2046.32%，高於 1 月公布的稅後純益 74.8 億元，3 月每股純益高達 2.43 元，法人估，陽明第一季獲利將創單季新高，EPS 可望挑戰 7 元。

法人認為，長榮受惠現貨運價走揚，美國線長約換約，6 月起將貢獻營收，估 6 月營收及第 3 季旺季獲利將明顯跳升，而陽明 5 月長約換約後價格也翻倍漲，今年貨櫃三雄營運都會很有看頭。