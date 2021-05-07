陽明去年海賺 傳今年可望加薪3%以上

海運市場迎來大多頭行情，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 去年海賺 119.77 億元，今年 3 月稅後純益更高達 79.41 億元，年增 20 倍，每股賺 2.43 元。繼長榮 (2603-TW) 年初為員工調薪 3-4% 後，傳出陽明也正評估為員工全面加薪，待董事會通過後宣布，業界估加薪幅度將不低於長榮。

陽明 3 月自結稅後純益 79.41 億元，年增 2046.32%，高於 1 月公布的稅後純益 74.8 億元，3 月每股純益高達 2.43 元。就已知數字來看，陽明 1 月和 3 月獲利已達 154.21 億元，遠超越去年第四季的 101.46 億元；法人估，陽明第一季獲利將創單季新高，大賺逾半個股本。

全球海運塞港、缺櫃現象持續，運價也居高不下，因而造就貨櫃三雄營運榮景，長榮海運今年元月已經全面調薪，幅度為 3-4%，更有員工去年年終獎金最高領到 10 個月。

陽明過去受海運市況低迷影響，已 3、4 年未調薪，不過，去年下半年起營運逐漸轉佳，股價更屢屢創高，內部員工都希望今年調薪的幅度能拉高，據傳，公司正在評估全面調薪計畫，待董事會通過後即可公布，業界預估，加薪幅度可望不低於長榮，這也將是鄭貞茂接任董事長後的首度調薪。