「敦仰」豪宅 海悅砸7.6億參與敦北蘇黎世大樓改建與銷售

北市商圈移轉的精華區，敦化北路為新案林立斬新的街廓, 新大樓有: 開發金控大樓 / 玉山金控大樓 / 富邦建設住宅案 / 華固建設住宅案 / 中興電工住宅案 / 未來有: 台塑集團總部大樓 / 富邦人壽都更案 / 國泰金環宇都更案… 其中最難得為蘇黎世產險大樓改建 -「敦仰」新豪宅面對敦北林蔭大道 & 台北小巨蛋唯一永久棟距，又可遠眺信義區 101 無近距離的壓迫感！

代銷龍頭海悅國際再度出手購地！斥資 7.6 億元，買下台北市敦化北路「蘇黎世產險大樓」5 樓及 4 個停車位，土地持分約 48.14 坪，該案已取得危老改建審議，由璞永建設、豐泰地產合作推出，案名為「敦仰」，將在取得建照後開始銷售。

海悅國際總經理王俊傑表示，本案由海悅代銷，粗估案量上看約 150 億元。此次海悅共斥資收購敦化段二小段 4、4-1、16、32、33、34、36、36-3、37 地號等 9 筆土地，共約 48.14 坪。

建物為台北市松山區敦化北路 56 號 5 樓及其所持分共有部份公設、地下 2 樓 4 個車位，建物交易面積含公設及車位共 431.21 坪，交易總價款為 7.6 億元。

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