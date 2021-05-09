〈觀察〉高成本轉嫁有難度 太陽能模組廠成產業夾心餅

隨著全球景氣復甦，原物料價格不斷攀升，太陽能產業也難逃成本上漲壓力，尤其去年下半年起，上游矽料、矽晶圓價格連番上漲，部分漲幅甚至超過 1 倍，但由於下游系統商拉貨力道趨緩，模組業者為求售，仍無法完全轉嫁高成本，成為產業中的夾心餅乾，僅能「共體時艱」。

聯合再生 (3576-TW) 執行長潘文輝坦言，由於各行業景氣回升，去年 7 月至今年 4 月，矽晶圓價格已大漲 70-80%，多晶矽料價格漲幅更高、達 170%，加上運費高漲、新台幣升值影響，都導致公司成本增加，因此調漲報價成為生存必要之道。

不過，由於上半年仍處於太陽能裝機淡季，下游系統商拉貨疲軟，模組業者即便有意調漲報價，仍無法全數反映上漲成本，雙方訂單也早在一年前談定，價格多數僅能透過協調，且在買方市場主導下，價格話語權仍由系統商掌握。

再者，系統商成本不僅太陽能模組，還有人力、貴金屬支架與鋼構等，相關成本同樣大漲，部分漲幅更不亞於太陽能模組，為維持獲利，僅能透過與供應商談判，換取獲利空間，也壓抑模組價格上漲。

攤開已公布財報的太陽能業者，包括聯合再生、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、太極 (4934-TW) 等，首季均呈現虧損，即便是獲利資優生安集，也僅小賺 0.09 元，更預期上半年模組價格仍有壓力，顯見成本波動仍是影響獲利的主因。

至於下半年，多數業者仍看好，隨著台灣地面型案場陸續開出，屆時需求將顯著回溫，太陽能模組的高昂成本也有機會順利轉嫁，有助下半年營運回升。