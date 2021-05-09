〈報稅看這裡〉報稅搶扶養節稅 釐清「無謀生能力」定義 以免補稅又挨罰

每逢 5 月報稅季，如何善用扶養合法節稅往往讓納稅義務人傷透腦筋，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所提醒，申報扶養時，除了特定親屬可依當年度所得金額判斷外，其他必須是「無謀生能力」才能申報扶養。

KPMG 安侯建業家族稅務辦公室協理陳信賢指出，很多人申報扶養親屬時，常常誤以為只要家屬申報年度失業沒有所得，或是所得很低，就算沒有謀生能力，就將其列報為扶養親屬，希望以此增加免稅額扣除額。

陳信賢進一步說明，受扶養者除了自己或配偶的父母或祖父母，可根據當年度所得金額判斷外，根據《所得稅法》第 17 條第 1 項第 1 款，所指的「無謀生能力」，必須是因身體、精神、智能障礙或因重大疾病就醫療養或須長期治療等，有醫院證明者；或是須長期照顧的身心失能者，且無能力從事工作者。

陳信賢提醒，民眾在今年申報所得稅時應特別注意是否有合乎規定，以免無法節稅還收到國稅局的補稅單。

另外，今年每人基本生活費所需費用從 17.5 萬元調高至 18.2 萬元，每人 18.2 萬元乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，超過「免稅額、標準 (或列舉) 扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」七項合計數之差額，得自綜合所得總額中減除，對於受薪階級的家庭，課稅門檻又提高了。