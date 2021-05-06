外銀搶理財大戶 拿優利存款當敲門磚

外銀搶理財客戶，投其所好拿優利存款當敲門磚，包括渣打、滙豐近期陸續推出台外幣優利存款，祭出優於牌告利率價，盼能藉此吸收潛在的理財大戶上門。

渣打日前推出「盛夏高利」新台幣活存，標榜不受定存綁約限制，存款年利率最高可加碼至 1%，在牌告利率跌破 1 字頭的時代，仍有一定的吸引力，存款金額上限為新台幣 300 萬元。

渣打銀行表示，新一季的新台幣優利活存專案，即日起到 7 月 20 日止，客戶於專案期間內完成登錄，且當月新台幣活存新資金達新台幣 100 萬元（含）以上，可享優惠年利率加碼至 0.6%。

當月新台幣活存新資金達新台幣 200 萬元（含）以上，可享優惠年利率加碼至 0.8%，如果是渣打優先理財貴賓，或於專案期間簽署加入成為渣打全新優先理財貴賓，則可分別再享年利率加碼，總計專案優惠年利率最高可達 1.0%。

渣打銀行分析，全球低利率環境持續，高利活存專案越來越罕見，「盛夏高利」新台幣活存專案，除了提供優於牌告利率的優惠年利率以外，更少了定存的固定期間限制，可以隨時提領，資金運用更具彈性。

滙豐銀行則是瞄準美元存款戶，即日起到 6 月 30 日止，新開戶的「卓越理財」與「運籌理財 One 能戶」客戶，單筆存滿 1 萬美元，都能享受 3 個月期年息最高 1% 的美元定存優利。