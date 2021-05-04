〈報稅看這裡〉58萬戶已完成綜所稅申報 3成選擇手機報稅

5 月報稅季起跑，根據財政資訊中心統計，從 5 月 1 日起截至今 (4) 日上午 10 點半，約有近 58 萬戶已完成綜所稅申報，其中約 3 成使用手機報稅，財政部長蘇建榮再度呼籲，民眾可多利用手機或網路報稅，可降低群聚感染的風險。

蘇建榮今天循例前往台北國稅局視察 109 年度綜所稅申報情況，他接受媒體採訪時不忘宣傳今年新增的手機報稅，強調如果不用修改所得資料，可善用手機報稅，在完成認證後不到 5 分鐘就能完成報稅手續，相當簡便；若選擇到國稅局辦理人工申報，也務必要配合防疫措施，量測體溫並使用酒精消毒。

蘇建榮說，國稅局準備完備的防疫措施，一進來要測量體溫、使用酒精消毒，不過，他呼籲納稅義務人，若不用修改所得資料，可以先使用手機認證報稅，5 分鐘以內就可以完成；若要修改所得資料，可使用平板或電腦等管道完成網路報稅。

根據財政資訊中心統計，截至今天上午 10 點半為止，共有 17 萬 8042 人透過離線版完成申報、網頁版累計共 22 萬 2482 人，另有 17 萬 8704 人則是選擇用手機完成申報，累計共 58 萬戶完成綜所稅申報。

對於手機報稅受民眾歡迎，財政部也正規畫精進措施，其中關於資料修改部分，因考量手機畫面較小，因此今年手機報稅暫未開放需修改資料者可用手機報稅，期望明年能進一步開放，讓修改資料者也能用手機報稅。