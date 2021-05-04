ARK每日追蹤：再加碼京東、拼多多 減碼阿里、特斯拉、百度

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 3 日之個股進出明細。

買進 賣出 JD TDOC TWTR PATH PDD TSLA STNE NVDA RBLX TCEHY IONS ICE SKLZ Z VUZI BIDU FSLY SHOP GLEO TRMB ITMR DOCU RXRX TWLO RPTX VCYT DDD SQ ZY PSTG ROBO COIN TER BEKE SE SNPS TWOU BABA TREE DKNG TDY

週一 (3 日) ARK 系列基金再次加倉京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 等二大中國電商股，看好京東與拼多多繼續侵蝕阿里巴巴的電商市場。

減倉方面，週一 (3 日) ARK 系列基金亦反手賣出賣出阿里巴巴 (BABA-US)，並且再次減持特斯拉 (TSLA-US)、百度 (BIDU-US) 等電動車、自駕車題材之個股。