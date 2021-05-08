創下上市來最大營收成長 Roku漲逾11% 但仍有長期隱憂

Roku 週四盤後公布財報，不僅創下自上市以來最高季度營收成長，也顯示廣告商將越來越多經費移轉至串流電視上，激勵週五股價一度漲至 18.6%。

Roku 第一季營收成長 79% 至 5.74 億美元，尤其是平台營收 (含廣告) 4.665 億美元，年成長率達 101%。活躍用戶較前季增加 240 萬人，達到了 5360 萬人。

Roku (ROKU-US) 週五大漲 32.82 美元或 11.55%，收 317 美元。

Roku 在廣告領域採取幾個策略，包括收購 Nielsen 的高級影視廣告業務，擁有製作「動態廣告插入」技術，讓 Roku 可以根據觀眾收看內容而實時跳出廣告。Roku 還收購了《This Old House》以及向倒閉的串流媒體供應商 Quibi 收購內容，提高自家對廣告客戶的吸引力。

創辦人兼執行長 Anthony Wood 在財報法說會上表示，「我們之前說過，廣告業務成長最大的障礙或制約因素一直是電視買家的購買模式，比起串流媒體這一類新東西，他們向來喜歡傳統的有線電視。」

「這兩者的廣告收入差距很大，但在疫情期間觀眾轉向串流媒體，差距開始縮小。可是差距仍然很大，意味著成長空間很多，且總體而言，廣告動能普遍強勁。」

Roku 高階副總兼平台業務總經理 Scott Rosenberg 表示，Roku 對不同類型的廣告客戶的吸引力越來越大。意味著想要廣泛打廣告的業主、以及專注推動特定和直接銷售的業主都能受 Roku 吸引。

Loop 資本公司分析師本週將 Roku 股票評級調升至買進，他指出 Roku 第一季平台成長 101%，超越其他支援廣告的同業表現，例如 Pinterest 成長 78%、亞馬遜 (AMZN-US) 成長 77%，以及 Snap (SNAP-US) 成長 66%。

護城河不夠龐大

但 MoffettNathanson 分析師認為，市場競爭確實越來越激烈。「如果是一個競爭較弱的市場，我們會認為這完全是 Roku 的天下，但從長遠來看，我們還是不認為 Roku 建立的護城河大到足以抵抗競爭者不入侵其業務，且在美國以外的地區更是如此。｣

他們寫道，Roku 只專做串流媒體，面臨著 Vizio(VZIO-US) 和三星等 OEM 廠商，與亞馬遜、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 等科技公司，以及康卡斯特 (CMCSA-US) 和 T-Mobile 等寬頻業者的競爭。



「因此，大家都想淘金的時候，最好賣的是鏟子，一直到大家也開始賣鏟子之前。」