〈財報〉Roku Q4營收獲利勝預期 活躍用戶逾5000萬人 但未激勵盤後股價

串流設備大廠 Roku (ROKU-US) 週四 (18 日) 公布第四季業績優於分析師預期，且在 Roku® 串流媒體播放器和 Roku TV™模組帶動下，活躍用戶超越 5000 萬人，但未能激勵股價，盤後約在漲跌 0.1% 間。

Roku 管理階層沒有提供第一季之後的正式財測，理由是目前疫苗推展工作、新冠變種病毒和其他經濟因素均仍不明確。

Roku 計畫今年稍晚在其免費的廣告版 Roku 頻道中推出自收購 Quibi 而得的節目內容。該公司也指出，Roku 頻道美國用戶本季估計已達 6300 萬人，年增率超過 100%。

關鍵財報數據

EPS：49 美分 (FactSet 調查分析師預期為每股虧損 5 美分)

營收：年增 58% 至 6.499 億美元 (華爾街本預期 6.19 億美元)

平台部門營收 (含廣告營收和透過其平台出售的某些訂閱分潤) 年增 81% 至 4.712 億美元。

設備銷售營收年增 18% 至 1.788 億美元。

2020 全財年亮點

營收淨額年增 58% 至 1.778 億美元

平台營收年增 71% 至 1.268 億美元

毛利率年增 63% 至 8.08 億美元

新增 1430 個活躍帳戶，年底活躍帳戶達 5120 萬個。

串流時數較去年增加 209 億個小時，創下 5870 億個小時紀錄。

每位用戶平均營收 (ARPU) 年增 5.62 美元，達到 28.76 美元 (以 12 個月為基礎)

智慧電視在美銷售量中有 38% 為 Roku TV 型號

Q1 財測

Roku 提到，以營收來說，第一季向來是 Roku 的淡季，但即使如此，其營收預測數據仍高於華爾街預期。