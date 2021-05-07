〈財報〉Roku首季財報虧轉盈 盤後股價大漲逾9%

影音串流設備大廠 Roku(ROKU-US) 周四盤後（6 日）公布 2021 會計年度第一季財報，營收猛增 79% ，且轉虧為盈，並發布樂觀的第二季財測，盤後股價大漲 9% 至每股 309.81 美元。

Roku 首季淨利 7,630 萬美元，合每股盈餘 0.54 美元，扭轉去年同期虧損 5,470 萬美元或每股虧損 0.45 美元；營收從 3.208 億美元增至 5.742 億美元。平台業務首季營收 4.665 億美元，較去年同期成長一倍，媒體設備銷售營收為 1.077 億美元。

Roku 首季新增 240 萬活躍用戶，總活躍用戶達到 5,360 萬人，而第一季用戶在平台上的總觀看時間平均達到 183 億小時，高於去年第四季的 170 億小時。

Roku 在公司給股東的信中表示：「隨著用戶成長，廣告收益也會跟著增加，平台業務包含廣告收入比去年同期成長一倍多。」

Roku 預測第二季營收將介在 6.1 億至 6.2 億美元之間，高於 FactSet 調查分析師預估約 5.5 億美元。

Roku 也表示，晶片荒造成的供應鏈問題正在推高內部零件價格，這意味著公司第二季媒體設備銷售營收恐怕會出現虧損，並且隨著時間推移，毛利率將越來越低。

Roku 財務長 Steve Louden 說：「過去媒體設備獲利差不多是盈虧打平而已。」

不過 Roku 總經理 Scott Rosenberg 仍看好影音串流媒體前景，他說公司平台業務成長並未出現阻礙，公司仍正在增加用戶黏著度與提升營收成長方面努力。

針對新冠疫情期間新加入 HBO Max、Paramount 等新競爭對手，Rosenberg 說：「我們正與這些合作夥伴密切合作並共投同資，向我們的用戶推廣他們的服務。」