〈貴金屬盤後〉4月非農就業太慘 黃金收登3個月高點

週五 (7 日) 交易，黃金期貨價格上漲，創近 3 個月最高收盤價，係因美國非農就業報告數據遠較預期疲弱。

黃金策略基金 QGLDX 共同投資經理 Jason Teed 表示，美國非農就業人口「遠低於近期估計，而金價對此做出回應。」

美國勞工部週五公布，4 月份新增就業 26.6 萬人，較最低預期更加疲弱，引起市場質疑後疫情時期經濟復甦的速度與力道。

Teed 表示，該數據強化了「Fed 將持續一段時間守在低利率」的預期，對投資者而言，這會讓黃金比債券更具吸引力。

明州 Fed 總裁 Neel Kashkari 在週五非農報告公布後表示，4 月份意外的就業數據顯示出「貨幣政策須基於結果而非預期」的重要性。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 15.60 美元或近 0.9%，收每盎司 1831.30 美元，為 2 月 10 日以來最高收盤價，且本週最活躍期貨價格上漲約 3.6%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「在這個就業數據公布後，有件事情很清楚，那就是 Fed 的寬鬆貨幣政策短期內不會有什麼變化了。」

「這數據要發布時，美元指數就走疲，現在我們確定，接下來美元還有更多疲軟的空間，而這傾向支撐美元計價的大宗商品價格，例如黃金。」他說。

ICE 美元指數下降 0.7%，本週降幅達 1.1%。

Portomac 資金管理公司的投顧經理 Dan Russo 表示，「黃金期貨週四收在 1800 美元上方，這對維持近期漲勢非常重要。」

「在技術交易基礎上，觀察上漲潛力的 2 大重要價位大概是每盎司 1868 美元和 1914 美元，而在 1900 美元至 1950 美元區間，價格必須克服的阻力相當巨大。」

「所以這個就業數據夠令人失望，可以滿足黃金多頭，尤其是在收盤高於 1800 美元之後，同時，這個報告又可能會平息市場對 Fed 將提早撤除 QE 的擔憂。」

其他金屬商品交易

7 月白銀期貨價格持平，收每盎司近 27.48 美元，守在 2 月以來最高收盤價，本週漲逾 6%。

RJO 期貨高階資產經理 John Caruso 表示，他仍看漲白銀，但這價格可能已經接近稍作喘息的水準。

銅期貨價格週五再創紀錄高點。「市場預期 Fed 維持量化寬鬆的時間越久，銅價的順風吹得就越久。」Teed 說。

7 月交割的銅期貨價格上升 3.2%，收每磅近 4.75 美元，本週上漲 6.3%，為 2 月 19 日止的當週以降最大漲幅的一週。

中國 4 月份銅礦進口量減少 12%，「所以銅礦有了在這價位稍作休息的催化劑，但從愛好者那仍可能出現很大的購買機會。」