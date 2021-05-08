貝佐斯再賣亞馬遜股票 本周共落袋近50億美元

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯持續拋售公司股票，彭博報導，這位全球首富本周一共脫手價值接近 50 億美元的股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 最新申報文件，貝佐斯透過預先安排的 10b5-1 交易計畫脫手 73.9 萬股股票，幾天前的文件顯示他才剛賣出大約相同規模的亞馬遜股票。

媒體周三引述 SEC 文件報導，貝佐斯在周一賣出將近 12.7 億美元股票，周二再賣掉近 6.84 億美元持股，代表兩天內脫手總價值 19.5 億美元的股票。根據另一份申報資料，貝佐斯打算賣掉多達 200 萬股。

這位全球首富仍握有亞馬遜超過 10% 股權，也是他 1921 億美元身價的主要來源。

亞馬遜股價周五下跌 0.45%，以每股 3291.61 美元作收，4 月 30 日公布財報後，股價一度漲至 3554 美元，締造歷史紀錄。

亞馬遜股價去年受益於疫情帶來的電商和雲端商機大漲 76%，今年至今僅漲 1.1%。

貝佐斯從 1997 年成立亞馬遜一直到 2012 年間，共賣出約 20% 股票，進帳 20 億美元。但近年歷經大漲，讓貝佐斯只要賣出一小部分持股，就能進帳數十億美元。

貝佐斯曾表示，每年會出售約 10 億美元亞馬遜股票，並把資金提供給太空探索公司「藍色起源」(Blue Origin) 的發展。他也把出售股票的所得用來資助 Day One 慈善基金對抗氣候變遷的事業。

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