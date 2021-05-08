〈能源盤後〉經濟重啟樂觀情緒勝過印度疫情擔憂 原油本週漲逾2%

週五 (7 日) 交易，原油期貨價格上漲，由於對美歐經濟重啟的樂觀情緒增強，激勵本週收高，儘管市場仍擔憂印度病例激增的情況。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「美歐放寬旅行限制，上對全球經濟復甦的樂觀情緒，已經激勵了石油多頭重新進場。」

此外，由於美國就業報告令人失望，「美元可能還會持續低迷，這為未來一週石油多頭提供了支撐力。」

美國 4 月新增就業僅 26.6 萬人，遠低於預期。根據《道瓊》和《華爾街日報》的調查，經濟學家先前預期 4 月新增就業 100 萬人。在此背景下，ICE 美元指數下降 0.8%，且本週降幅超過 1%，為美元計價的原油提供了一些支撐力。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 19 美分或近 0.3%，收每桶 64.90 美元，本週上漲 2.1%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或近 0.3%，收每桶 68.28 美元，本週上漲 2.3%。

Oanda 分析師 Sophie Griffiths 報告指出，「經濟重啟的樂觀情緒在大宗商品市場上發揮了影響，基礎金屬和原油一直都是受益者。隨著更多證據顯示全球經濟出現反彈，石油多頭的信心越來越強勁。」

分析報告指出，美國和中國傳出強勁的經濟數據，且歐洲疫苗接種改善，市場對其前景更加樂觀，這些助長了油價。中國 4 月份的出口和進口成長加速。

但另一方面，由於全球第三大石油進口國印度的新冠病例激增，石油的上漲空間有限，本週稍早 Brent 原油未能突破每桶 70 美元關卡。

印度總理 Narendra Modi 承受越來越大的壓力，要求政府實施全國性封鎖措施。

印度週五過去 24 小時內新增確診 414188 人，讓疫情爆發以來總患病人數超過 2140 萬人，且短期內曲線幾乎沒有下降的可能性。新增死亡人數 3915 人，總死亡人數已上升至 234083 人，且專家認為這些數據仍可能遭低估。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「交易者意識到，印度的健康危機和 OPEC + 同意增產的時機湊到一塊了。自 5 月開始，市場上每日已增加 60 萬桶石油，後頭還會增加更多石油。」他指的是，OPEC + 會逐步增產，以及沙烏地阿拉伯可能撤回自願減產。

「OPEC 增產決議過早、過多嗎？這是每人心中的疑惑，而這將影響油價。」Raj 說。

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