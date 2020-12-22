世衛：英國新菌株病毒突變速度比流感病毒慢 疫苗仍有效

儘管英國政府官員近日宣布出現突變新冠肺炎病毒，傳染力將變得更強，兒童變得更易感染，不過，世界衛生組織 (WHO) 官員週一 (21 日) 表示，病毒突變速度「比季節性流感還慢」，目前疫苗仍有效。

英國官員近日表示，突變病毒傳播能力可能比原病毒高 70%，導致突變病毒的傳染率從 1.1 增加到 1.5，這意味著每個感染突變病毒的人估計會傳染給另外 1.5 人。

另外，英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組 (NERVTAG) 週一則表示，他們發現突變病毒進入人體方式出現變化，因此，「兒童被感染的可能性或許與成年人相同」，若考慮病毒特性，可能有更多兒童感染 COVID-19。

不過，WHO 首席科學家 Soumya Swaminathan 在週一記者會上表示 ：「此病毒的突變速度比流感病毒慢許多，即使病毒變異，目前為止，突變體也未對相關治療、藥物或疫苗產生重大影響。」

WHO 緊急衛生計畫負責人 Mike Ryan 博士也表示，病毒突變是病毒發展的正常順序，現階段尚不清楚英國傳播速度加快是病毒突變或人類行為所致。

Ryan 說 ：「英國的傳染數會有所增加，表示目前病毒的傳播速度加快，這可能意味著病毒更具傳染性或天氣寒冷加速傳播，也可能是人們對防疫措施越來越鬆懈，因此仍待觀察和病毒變異的關聯度有多高。」

WHO 新興疾病與傳染病部門負責人 Maria Van Kerkhove 表示，WHO 官員正就突變病毒的三個要素進行調查，分別是是否更容易傳染、是否引起嚴重疾病，以及抗體對突變病毒的反應。就目前看來， Van Kerkhove 等人強調，突變病毒對新冠肺炎疫苗的效力似乎沒有任何影響。

此外，BioNTech(BNTX-US) 執行長沙辛 (Ugur Sahin) 週一也表示，他對與輝瑞 (PFE-US) 共同開發的疫苗充滿信心，他們的疫苗可以有效抵抗在英國出現的突變病毒。