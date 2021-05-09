〈觀察〉房貸長期低利 炒家買房如買菜 打臉政府打房政策

央行從去 (2020) 年 12 月起 100 天內，針對打炒房祭出兩波選擇性信用管制，但房市量價續增、房貸土建融更創歷史新高，外界批評政府「打炒房」無效。房貸長期低利率，讓炒家買房如買菜，才是高房價元凶。

睽違 10 年，央行去年 12 月對房市祭出首波選擇性信用管制，包括限制公司法人與自然人第 3 戶以上購屋貸款成數，也首次限縮餘屋貸款成數為 5 成。

不到 100 天，央行 3 月又無預警採取新一輪的房市信用管制，針對公司法人購置住宅貸款、自然人持有多戶房貸、高價住宅以及工業區閒置土地抵押借款四大類貸款再祭緊箍咒。

五大銀行今年第 1 季新承做房貸金額創下 10 年同期新高、年增率也是 3 年新高，細究房價高居不下原因，除了從嚴控房貸成數下手，房貸長期低利率的問題也不可不正視。

攤開五大銀行新承做房貸利率統計來看，2009 年金融海嘯時，為了避免房地產崩跌，政府推出數千億的優惠房貸，促使房貸利率從 2.523% 大舉降到 1.641% ，從此房貸利率愈走愈低，截至去年底，更降至為 1.356% 歷史低點，最新統計至 3 月，依舊維持在 1.357% 低檔。

自住的購屋族面對高房價，要買房已經很難，因此才有當年政府祭出優惠房貸的時空背景，不可諱言房貸低利率雖然讓購屋族省下不少荷包，但同時也讓投資客炒家有機可乘。

尤其現階段，隨著全球資本市場、包括台股，都在歷史高檔，許多炒家在去年大賺一波股市財之後，趁房貸利率史上最低，大舉轉戰房市，下訂買房訂金只要十幾萬，其餘輕鬆貸款，對投資客來說「此時不買更待何時」，徹底打臉政府打炒房政策。

低利房貸一去難回，畢竟若調高房貸，也會苦了自住客，政府打炒房，除了對抗投資客，壽險、台商資金回流都瞄準房貸低利，正積極獵地，打炒房恐怕還是一場長期戰役。