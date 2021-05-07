台灣4月CPI突破2% 央行：短期現象尚無通膨疑慮

主計總處公布台灣 4 月 CPI 年增率突破 2% 警戒線，創下 38 個月來新高，引發通膨疑慮，央行今 (7) 日表示，主要是因油價大幅回升影響，且去年疫情比較基期低，CPI 年增幅超過 2% 應屬短期現象，國內尚無通膨之虞。

央行於臉書發文說明，通膨 (inflation) 是指一般物價水準在某一期間內，持續以相當的幅度上漲或是等值的貨幣，其購買力持續性的下滑。因此，若經濟體的一般物價具普遍、持續與顯著上漲等特點，才稱為有通膨的現象。經濟學者大多認為，最能夠用來衡量通膨的一般物價是消費者物價指數 (CPI)。

央行指出，4 月台灣 CPI 年增率為 2.09%，預估 5 月仍將高於 2%，主要因為近來國際原油等原物料價格上漲，且去年同期受疫情衝擊，比較基數低，應屬短期現象。

展望下半年，基期偏低因素將逐漸消退，加上國際普遍預期，國際原油等原物料價格持續上漲的可能性不高，因此，CPI 年增率可望緩步回降至 2% 以下。

央行認為，台灣目前尚無通貨膨脹之虞，主要機構對今年全年台灣 CPI 年增率預測多在 1.5% 上下；另外，因今年國內通膨壓力主要來自油價大幅回升，預測扣除蔬果與能源之 CPI(即核心 CPI) 年增率則僅約 1%。

央行強調，維持物價穩定是重要職責之一，即使近月台灣 CPI 年增率超過 2% 僅為短期現象，央行仍將密切關注影響國內物價變動的國內外因素。

央行解釋，CPI 是用以衡量一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準變動情形；包括食衣住行育樂等 7 大類，共選查 368 個項目群。這一籃商品與服務的組成項目，通常每天都有漲有跌，以 4 月與去年同期比較來說，上漲者 230 項，下跌者 117 項。