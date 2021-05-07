華航未落實機組員防疫挨罰100萬元 諾富特混住違反二項規定

國內今 (7) 日無新增 COVID-19 本土病例，指揮中心指揮官陳時中指出，華航 (2610-TW) 未落實督導機組員防疫措施，交通部民航局開罰 100 萬元；諾富特飯店違反 2 項，包括同時收住一般旅客及居家檢疫機組員等，主管機關將逐項裁罰。

指揮中心昨 (6) 日邀集交通部、桃園巿政府、華航公司等代表，召開會議全面檢討群聚感染事件。指揮中心指出，會中確認諾富特飯店一館 7 樓、8 樓是作為華航員工防疫宿舍，並非桃園市政府核可的防疫旅宿，可依傳染病防治法開罰 3000-15000 元。

此外，諾富特飯店於一館 8 樓同時收住一般旅客及居家檢疫機組員，高風險者混住導致多人染疫，影響公共防疫衛生，根據發展觀光條例、傳染病防治法的規定，觀光局可依法開罰 3 萬至 15 萬元。

陳時中表示，華航對於員工防疫宿舍管理監督也有不當，違反民用航空法規定，可由交通部民航局開罰 60 萬至 300 萬元，最終定案開罰 100 萬元。

華航、諾富特群聚案新增 6 人病毒基因定序，均為英國變異株，其中 3 名為機師的家人，包括案 1121、案 1111 與 1146，曾赴台北酒吧的染疫機師 (案 1153)、空服員 (案 1154) 也屬於同樣序列的英國變異株。

此外，還有 2 名機師 (案 1101、1122) 驗出不同病毒序列，為第三群，2 人曾住過諾富特，也有出國執勤，但外站不同，感染源仍待釐清，陳時中表示，研判目前全案共有 3 大感染源。