去年疫情基期低 4月CPI年增率破2%創38個月新高

主計總處今 (6) 日公布，4 月消費者物價總指數 (CPI)，月增 0.64%，年增 2.09%，突破 2 字頭警戒線，並創下 38 個月來新高，今年 1-4 月 CPI 平均較去年同期上漲 1.13%。主計總處指出，主要受去年疫情影響，油料費及旅遊服務相關價格比較基數低所致，預估第二季將是今年物價最高峰。

根據主計總處統計，4 月 CPI 七大類商品均上漲，以「交通及通訊類」年增 9.39% 最多，其中，油料費大漲 47.95%、機票年增 32.24%，均創下 1982 年有統計以來的最高紀錄。此外，「教養娛樂類」年增 1.8%，「衣著類」年增 1.18%，「食物類」年增 0.61%。

一般來說，歐美國家會以 2% 作為通膨的標準，主計總處簡任視察曹志弘表示，台灣 4 月 CPI 年增率衝破 2 字頭，創逾 3 年新高，主要有二大原因，第一是去年疫情衝擊基數低所致，第二是工業原物料、農產品供給因缺船缺櫃嚴峻，導致進口量下滑。

曹志弘進一步表示，美國聯準會 3 月時曾指出，平常 CPI 都以 2% 為標準來觀察通膨情形，但今年因為低基數的關係，可以放寬至 2.4%，會比以往再高一些，不過，我國下個月的 CPI 漲幅大於 2% 的機率還是存在的。

主計總處預估，隨著油價逐漸回升，低基期因素會慢慢消退，預估第二季物價將是今年最高峰，第三季基期因素就會消失。

此外，4 月躉售物價指數 (WPI) 年增 9.62%，創下 2008 年 8 月、152 個月以來的新高，其中，國產內銷物價指數年增率高達 13.23%，主要因石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格上漲所致。

曹志弘表示，目前零售端尚未看到廠商明顯漲價，通常 WPI 會領先 CPI 兩個季度，若漲幅持續高檔，恐將影響到下半年物價。