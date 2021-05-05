〈美股熱門股〉SolarEdge獲利恐縮水重挫逾15% 分析師看旺美國鋼鐵大漲近8%

運費壓縮獲利空間，SolarEdge 重挫 15.59%

太陽能逆變器製造商 SolarEdge(SEDG-US) 周二（4 日）公布 2021 會計年度第一季財報，儘管營收、獲利表現優於分析師預期，但公司卻表示未來運費成本上漲，恐壓縮獲利空間，股價重挫 15.59% 至每股 218.57 美元。

SolarEdge 首季營收報 4.055 億美元，每股獲利報 0.98 美元 (不含一次性項目)，分別優於 FactSet 調查分析師預期的 3.954 億美元與 0.8 美元。

Susquehanna 金融團體分析師 Biju Perincheril 表示，儘管今年的物流問題可能會給 SolarEdge 帶來成本與利潤壓力，但目前有許多地方對該公司逆變器產品需求依舊強勁，因此仍給予 SolarEdge 股票正向（Positive）評等。

分析師看旺美國鋼鐵業，美國鋼鐵公司、Cleveland-Cliffs 齊揚

美國鋼鐵公司 (X-US) 與大型工業鐵礦石開採公司 Cleveland-Cliffs(CLF-US) 周二股票分別大漲 7.90% 與 11.81%。

瑞信將美國鋼鐵公司與 Cleveland-Cliffs 評等從「弱於大盤」上調至「優於大盤」，並認為鋼鐵價格飆升表明該產業正處「超級周期」，未來仍有上漲空間，目標價分別調高為每股 35 美元與 24 美元。

分析師 Curt Woodworth 說，由於美國的鋼鐵價格最高，但原料成本最低，美國鋼鐵製造商目前處在絕佳的優勢地位，利潤有望攀上全球高峰。

Lyft 首季財報佳，大漲 6.14%

叫車服務公司 Lyft(LYFT-US) 周二盤後公布 2021 會計年度第一季財報，不僅營收與乘客指標優於預期，調整後 EBITDA 虧損收窄，盤後股價大漲 6.14% 至每股 59.61 美元。

據 Refinitiv 調查數據，Lyft 每股虧損 0.35 美元，低於分析師預估 0.53 美元，營收為 6.09 億美元，高於分析師預估的 5.59 億美元。

此外，活躍乘客人數為 1,350 萬人，也高於先期預期 1,260 萬人，每位活躍乘客營收為 45.13 美元，高於市場預期 44.50 美元。

Lyft 執行長 Brian Roberts 說：「隨著越來越多人開始外出，第一季表現出乎意料的強勁，也由於網路需求升溫，使我們的業績大大超乎先前預期。」