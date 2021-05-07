不只受益疫情！PayPal為何是85%喊買的華爾街甜心？

PayPal (PYPL-US) 週三盤後公布第一季財報，輕易打敗了分析師預期，且調升全年財測，華爾街發現其中有很多值得關注的地方，因為該財報本質上告訴華爾街，這不僅僅是因為疫情帶來的影響。

根據 FactSet 調查，85% 受訪分析師給予 PayPal 等同「買進」評級，公布財報後仍守住這樣高水準，且許多分析師調升其目標價，現在平均目標價是 317.34 美元，隱含漲幅 26%。

週四 PayPal 上漲 1.87%，收 252.02 美元，盤後小揚。

去年是 PayPal 的豐收年，因為防疫居家限令讓許多家庭轉向網購各種吃穿用度，儘管封鎖限制也會讓一些產品的需求直線下降，但消費者也趕忙著將居家環境打造成適合辦公上課的地方，因此新冠疫情讓現有的電商趨勢加速了發展腳步。

但 PayPal 蓬勃發展的不只有網購和點對點付款業務，該公司還增加了加密貨幣領域的產品，讓顧客可以在買賣時使用加密貨幣，交易時也可。執行長 Dan Schulman 在週三電話會議上強調了公司對加密貨幣領域的努力，並盼望成為領導者。

「PayPal 內部打造數位貨幣和區塊鏈業務的整個想法，是在於思考金融系統未來發展趨勢，我們該如何成為其中的領導者，而不是到了發生的時候才想著如何應對。」

相較早期採用加密貨幣，應也有助於 PayPal 增加用戶在該平台上花費的時間。

Evercore ISI 分析師 David Togut 寫道，「隨著時間推移，該公司近期推出加密貨幣買賣、PayPal 錢包的加密資金，這可以大幅提高顧客的參與度和交易利潤。」

分析師也相信，PayPal 可以成為金融服務領域的領導者。BTIG 分析師 Mark Palmer 指出，PayPal 可望成為用戶每周會使用 2-3 次的平台，而不是每個月 2-3 次。

其他分析師對 PayPal 的期望甚至更高。

Piper Sandler 總監 Christopher Donat 週四寫道，「PayPal 似乎有一條成長加速的跑道，我們相信該跑道可以延續幾季，甚至幾年。我們持續認為，PayPal 是成為『金融服務超級 App』定位最好的 app。」

他也將 PayPal 今明兩年的 EPS 預期調升 10 美分，分別達 4.70 美元和 5.85 美元。