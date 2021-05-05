鋼鐵需求強勁 WoodMac分析師：鐵礦砂價短期有望突破200美元

在全球礦商努力跟上瘋狂的需求漲幅之際，鋼材消費激增將鐵礦砂價格推向前所未有的高點。Wood Mackenzie 高級分析師 Kim Christie 認為，短期內鐵礦砂價格可望持續上揚，且確實可能突破 200 美元 / 噸價位。

需求激增使今年鐵礦砂價格逼近歷史高位 (圖：Bloomberg)

現貨鐵礦砂上月大漲 14% 的主要原因在於，鋼價漲勢自亞洲轉向北美，但主要焦點仍在中國，經濟蓬勃發展使煉鋼廠的利潤率升至十逾年最高水平，激勵煉鋼廠擴增產能。

CRU Group 首席分析師 Erik Hedborg 表示，高利潤率成為激勵煉鋼廠增加庫存的誘因，並尋求更多高品質的鐵礦砂來提升產能，為了提高庫存量，目前已經看到額外的鐵礦砂需求。

因全球鋼鐵需求改善加上頂級礦商出貨量略為下滑，花旗集團 (Citigroup) 預計，鐵礦砂基準價格可望在數周內達到 200 美元。

為落實碳中和目標，中國政府積極限制高排碳的鋼鐵生產，並宣布自 5 月起取消國內多項鋼鐵產品的出口退稅，但 Wood Mackenzie 分析師 Christie 認為，此舉不太可能阻擋中國強勁的鋼鐵產出。

她表示，若中國想限制鋼鐵生產，必須先降低國內鋼鐵需求，這將對中國建築業產生很高的槓桿作用。

Wood Mackenzie 預計，中國政府將出台更多提振冷鋼需求的措施，尤其是在房產領域，這可能成為鐵礦砂價格調整的催化劑。

另外，隨著中國當局加強對原物料市場的掌控，中國鋼鐵工業協會表示，鋼鐵商將因投入成本上揚而面臨營運壓力。市場分析人士預計，隨著中國鋼鐵限產措施生效，加上鐵礦砂供應增長加速，鐵礦砂價格漲勢將在一年內放緩。

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