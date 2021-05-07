〈東元年報〉強化既有事業 搶攻三大系統商機

東元 (1504-TW) 年報出爐，董事長邱純枝在致股東報告書中指出，展望今年，既有事業將全力爭取節能與智動化商機，續推升營收、獲利成長，另外將拓展三大策略性發展計畫，包括電動車動力系統、再生能源以及數位化智能自動化系統。

邱純枝指出，回顧去年，新冠肺炎疫情肆虐，導致全球封國及封城，影響實體經濟活動。惟美國聯準會因疫情影響執行無限量貨幣寬鬆政策，各國中央銀行亦隨仿效，導致全球資金氾濫，出現全球經濟冷、股市熱之背離情形，各主要國家出口表現多呈現衰退。

不過台灣防疫有成，國內經濟動能受政府支持之策略性產業維持強勁，使台灣半導體、筆記型電腦等與遠距辦公相關產品受惠出口大增，而東元利用數位化平台，掌握全球各地產銷據點營運狀況，加上成本費用控制得宜，獲利仍成長。

展望今年，邱純枝指出，新冠疫苗已問世且開始施打，各國經濟逐步回復，主要預測機構對全球景氣預估，均呈現大幅成長，行政院主計總處預測國內經濟成長率 3.83%，部分機構則預期可達 4% 以上，成長動能可望優於多數經濟體。

既有事業方面，東元將爭取節能與智動化商機，其中機電事業將強化全球化產銷佈局，加強高效能永磁馬達、同步磁阻馬達、中高壓變頻器等產品銷售；家電事業則維持去年成長氣勢，提升變頻節能產品營收與獲利；能源暨工程事業除持續執行已承攬超過百億元訂單外，配合雲端應用需求快速成長，拓展國內外 IDC 數據中心的機房工程商機。

邱純枝表示，今年策略性發展計畫分為三大項目，第一、電動車動力系統將投入更多研發資源，並發展動力整合型解決方案，除已投入的公共運輸用客車電動化及國產化外，領域擴大至與車廠共同開發與代工生產兩輪電動機車 / 助力車動力系統。

第二、再生能源方面，東元將自有關鍵設備和系統工程優勢，發展再生能源相關業務，包括太陽能電站、離岸風電陸域變電站和儲能系統，後續將延伸至太陽能電站的運營及運用大數據技術，發展太陽能智慧診斷監控系統。

第三、數位化與智能自動化系統，除持續強化企業總部決策管理系統 (BI) 與客戶關係管理 (CRM) 平台，透過無人化加工和裝配產線發展工業 4.0 智動化系統整合技術和模組，將該模組導入物流產業、智慧搬運系統、搬運車 (AGV) 系統等。

邱純枝補充，未來也會藉由與華新策略聯盟的緊密關係，在雙方國內外資源互補共享及充分合作下，加速擴大在太陽能、儲能、產線智能自動化、自動化應用模組及電動車相關業務等發展。