東元電動車馬達營收貢獻逐步增 明年將倍數成長

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (22) 日宣布，未來經營方向聚焦機電、能源、空調三大領域，其中機電將著重電動車布局，看好國內外市場對電動車馬達需求量逐步擴大，估今年電動車馬達營收貢獻上看 3 億元，明年倍數成長。

東元宣布進軍「智慧製造、智慧能源、智慧城市」商機，發展機電、能源、空調三大領域的解決方案，邱純枝今日帶領包括高飛鳶、張松鑌、彭継曾等高階經理人一起亮相。

機電發展方面，東元將積極布局電動馬達市場，旗下產品包括 EV 馬達、車用馬達與驅動器二合一產品，以及與捷能動力策略合作開發三合一 (馬達、驅動器、齒輪) 動力系統。

高飛鳶表示，東元台灣市場將先以貨車、巴士為主，其中國內三大電動巴士業者華德動能、承運汽車及創奕能源，都是合作客戶，華德動能與承運訂單量更暴增並已規劃建置新廠，預期未來國內電動巴士馬達訂單將同步受惠。

高飛鳶指出，過去東元技轉歐洲廠技術開發動力馬達系統，今年將推出 100% 自製馬達驅動器動力模組，符合電動巴士所需的品質與穩定度，目前已與 Tier 1 廠商進行產品測試，不過該動力模組會優先導入旗下宅配通 1200 輛貨車，預定 3 年內換新。

東元看好，國內電動巴士在政府政策推動下，將逐步導入電動馬達，訂單能見度高，今年營收貢獻可期，法人估，電動馬達今年營收貢獻上看 3 億元，明年再倍數增長。

海外市場方面，高飛鳶提到，目前主要布局印尼、土耳其、波蘭等市場，其中土耳其已大量使用電動巴士、電動卡車等，電動化發展快速，預期土耳其市場有望最快開始有訂單；印尼與波蘭目前則還在與業者測試產品中。