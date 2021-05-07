商機破百兆 長期投資看這

美國總統拜登先前於世界地球日時，宣示將於 2030 年前，將美國溫室氣體排放量較 2005 年水準減少 50% 至 52%。再加上先前承諾的 2035 年前電力零碳排與 2050 年碳中和，這些目標聽起來如同競選口號般遙不可及。但若從細項來看，全球只要將未來 30 年 GDP 中的 1.7% 投入相關投資，這些目標都有高度實現可能，相關領域將是長期投資的最好選擇。

1. 要減碳，先從運輸與電力下手

資料來源：美國國家環境保護局，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國 2005 年溫室氣體排放量為 74.2 億公噸，2019 年排放量為 65.6 億公噸。要於 2030 年達成目標，等於要進一步減少 28.5 億公噸的溫室氣體排放，佔 2019 溫室氣體排放量比重為 43.4%。而 2019 年美國溫室氣體排放主要來自於運輸、電力與工業，其中電力又可拆分為用於商用與民用住宅、工業與運輸（佔比都約為 30%）。如果能增加太陽能與風力等乾淨能源的發電量、提高電力運輸與配送效率、擴張電網，搭配運輸工具大規模電動化與室內暖氣改用電力，就可達成拜登設下的目標。

2. 要碳中和，未來 30 年相關投資金額將破百兆美元

2030 年目標只是過渡，2050 年達成碳中和才是最終目標。根據能源過度委員會的研究，要達到碳中和，2020 至 2050 年間，必須大幅增加對再生能源、電力輸送與分配及建築物節能的投資，投資金額分別為 46 兆、36 兆與 12 兆美元。而除了這三個主要項目外，若加上電力儲存、水力發電、工業與運輸等其他所需投資金額較低項目，整體所需投資金額高達 107 兆美元，約等於每年須投入 3.6 兆美元。

資料來源：Energy Transitions Commission，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/5。料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 相較未來 GDP，百兆美元可行性高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看到破 100 兆美元的投資金額，很多人容易認為這數字過於龐大，不具可實行性。但若跟全球經濟規模相較，分散在 30 年的 100 兆美元並非離譜數字。從 1990 年以來，全球 GDP 從 22 兆美元一路增加至 88 兆美元，平均每年經濟成長率為 4.8%。假設未來 30 年全球經濟成長率與過去 30 年一樣，2050 年全球 GDP 將增加至 375 兆美元，2021 至 2050 年間，累計 GDP 為 6,186 兆美元。107 兆美元只佔 6,186 兆美元的 1.7%，並非不可行的數字，加上美國正帶頭轉向大政府主義，政府需要帶頭增加投資來刺激經濟成長。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著政府走，相關基金適合長期投資

2050 碳中和並非無政策宣傳的口號，降低溫室氣體排放並控制地球溫度升高範圍，為人類能否與地球永續生存的關鍵。要達成此目標，未來 30 年將有破 100 兆美元資金流入相關領域，建議可以乾淨能源或是大類環境基金為長期投資標的。

鉅亨精選基金

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