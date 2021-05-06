金融業同仁 拿到獎金該放哪?

今年以來，主要股票型基金全面吸金，分別在美股基金、新興市場基金和新興亞洲基金資金動能表現出色，資金淨流入都是首季淨流入超過百億美元的焦點，從基本面和資金面看來，今年下半場投資布局，預估依然是股優於債。
股票型基金比起股票的高波動、高風險，相對容易掌握且多元化，而不少金融從業同仁正好第二季發放獎金，可以好好規劃此筆資金運用，針對基金過去走勢判斷，加上景氣循環，掌握股票型基金，累積未來可觀財富！
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