數位創作者試圖將NFT證券化 加密教母：小心SEC找上門

被譽為「加密教母」的美國證券交易委員會 (SEC) 的 Hester Peirce 呼籲，非同質化代幣 (NFT) 的發行人必須謹慎，若在出售數位收藏品時意外創造衍生性投資產品，恐有觸法嫌疑。

Peirce 因主張積極發展加密貨幣，被幣圈稱為加密教母，她周四 (25 日) 表示，人們在 NFT 上很有創造力，鑒於 NFT 唯一性與獨特性，因此不太可能屬於證券。

然而，一些 NFT 發行人正在開發新的類似證券化方法，諸如將一籃子 NFT 或幾個 NFT 作品包裝販售的行為已有觸法嫌疑，Peirce 說:「最好不要隨意證券化，證券的定義可能非常廣泛。」

特斯拉執行長馬斯克推出 NFT 歌曲後，NFT 投資炙手可熱，多以昂貴的價格出售，例如推特創辦人 Jack Dorsey 本周以 2090 萬美元出售他在推特的第一條推文。

Peirce 表示，用於確定資產是否為證券的 Howey Test 目前還不適用於數位資產，因為基本邏輯與實物資產有所不同。

Peirce 表示，SEC 正在考慮擬議相關「安全港條款」 (safe-harbor policy)，她期望與即將上任 SEC 主席 Gary Gensler 合作，並和其他監管機構一起討論設計監管框架。

Peirce 提議的安全港條款將允許加密資產和基金可以 3 年免於 SEC 監管，以免於因虛擬貨幣分配而被歸類為證券化。數位資產投資人和創造者擔心，SEC 監管將阻止他們建立廣泛、分散的金融體系。