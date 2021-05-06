〈聯詠法說〉Q2旺季營收上看340億元續寫新猷 毛利率48%超越聯發科

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理王守仁指出，由於遠距互動趨勢延續，加上旺季來臨，第二季需求相當強勁，全產品線都將持續成長，估營收達 330-340 億元，續創新高，毛利率高標更上看 48%，超越聯發科 (2454-TW) 的 46.5%。

聯詠今日也公布 4 月營收，達 110.84 億元，月增 16.31%，年增 69.37%，累計前 4 月營收達 374.5 億元，年增 59.8%，單月首度突破 100 億元，前 4 月更超越去年上半年 355.01 億元。

聯詠預估，第二季以 1 美元對新台幣 28 元計算，預計營收可達 330-340 億元，季增 25-29%，年增 77-83%，毛利率 45-48%，營益率 25.9-32.5%，雙率除了較去年同期成長 10 個百分點以上，也將再改寫新猷，產品組合優化情形，遠優於市場預期。

其中，聯詠第一季毛利率達 43.64%，仍低於聯發科的 44.9%，不過根據聯詠預估，第二季毛利率高標達 48%，有機會超越聯發科高標 46.5%。

聯詠此次也首度將驅動晶片，拆分為大尺寸驅動晶片 (LDDI)、中小尺寸驅動晶片 (SMDDI)，加上既有的系統單晶片 (SOC)，共三大產品線，預期第二季全產品線季增幅均有 20% 以上。

王守仁表示，隨著數位轉型提早到來，居家辦公、遠距教學將成為常態，進入旺季後，第二季訂單動能持續強勁，且由於過去產能增加有限，供需緊張程度將一路延續到年底。

此外，由於現今 8 吋、12 吋產能全面吃緊，晶圓代工價格連番上漲，王守仁證實，第二季成本持續上升，聯詠也跟進調漲價格，至於下半年、明年價格，將依據市場狀況做調整。

展望下半年，王守仁認為，受惠終端手機、電視、筆電、平板以及車用需求熱絡，整體需求下滑機率小，加上系統廠下半年迎來旺季，以及晶圓供應持續緊張，預期客戶補上庫存前，第三季需求仍然相當旺盛。

細分各產品線，王守仁看好，今年全產品線均會成長，SMDDI 方面，由於各家取得產能有限，各家品牌均集中資源發展高階產品，如 5G 手機等，依目前開發案件來看，新案件導入高刷新率的 FHD 以及 OLED 面板情況越來越多，對 120 Hz TDDI、OLED DDI 需求相當強勁。

尤其在 OLED DDI，聯詠預期第二季出貨將較第一季微幅增加，重點出貨將落在下半年，出貨可望明顯優於上半年。

至於 SOC 方面，隨著 DRAM、封測成本上升，聯詠售價也再次調整，預期「價的成長將大於量的成長」，對毛利率有明顯助益。