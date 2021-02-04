〈聯詠法說〉漲價效應 去年Q4三率創高 全年每股賺19.42元逼近2股本

驅動晶片大廠聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布去年財報，去年第四季受惠全產品線需求暢旺、漲價效益顯著，毛利率、營益率、淨利率三率全創新高，稅後純益較 2019 年大增 1 倍，全年三率三升，純益、每股純益全創新高，每股大賺近兩股本，達 19.42 元。

聯詠去年第四季營收 224.53 億元，季增 2.05%，年增 35.87%，毛利率 38.03%，季增 3.58 個百分點，年增 5.78 個百分點，營益率 21.15%，季增 1.78 個百分點，年增 6.37 個百分點，稅後純益 36.44 億元，季增 7.02%，年增 102%，每股稅後純益 5.99 元。

聯詠去年營收 799.56 億元，年增 24.21%，毛利率 34.97%，年增 2.95 個百分點，營益率 18.49%，年增 3.18 個百分點，稅後純益 118.17 億元，年增 49.07%，每股稅後純益 19.42 元。

總經理王守仁表示，所有 IT 產品包括手機、筆電等需求暢旺，毛利率也因反應成本上漲，加上透過取得的晶圓產能調配有利的產品組合，帶動毛利率突破原先財測，整體獲利表現也創下歷史新高。

聯詠今日也公布 1 月營收 81.22 億元，年增 45%，續創歷史新高，SoC 26.22 億元，驅動晶片 54.21 億元。