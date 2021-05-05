貝萊德債券投資長：所有的客戶都擔心經濟過熱

據報導，貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 在週二 (4 日) 表示，他經常和客戶討論到美國經濟從疫情復甦的過程中是否會過熱，且幾乎他的每位客戶，都談論到了相關的議題。

管理超過 2 兆美元資產的 Rieder 說道：「幾乎每個客戶都在談論過熱。」

美國聯準會 (Fed) 維持高度寬鬆的貨幣政策已超過一年，以幫助美國經濟度過疫情危機。利率保持在接近零的水準，且央行每月還購買至少價值 1200 億美元的債券。如今，隨著疫苗的廣泛接種以及防疫封鎖限制逐步解封，經濟有望持續回升。

當前市場衝突的焦點是，Fed 是否對於通膨過度自滿，是樣否可能失去對經濟的控制。如果出現這的情況，Fed 可能被迫結束在疫情期間實施的寬鬆貨幣政策，並且較原先預期的更快加息。

不過，Rieder 同意 Fed 的觀點，認為多數的價格上漲是暫時性的。但是，他也認為，Fed 仍可能需要調整政策方針，尤其是在資產購買方面。因為寬鬆的時間越長，那麼退出該策略的風險，可能就會更加激進。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在上週曾表示，美國經濟要取得實質性進展，還需要一段時間，當時機適宜時，Fed 將降低對 MBS 的購買速度，但不是現在。

鮑爾也坦承未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。