Genesis揮軍歐洲市場 挑戰「亞洲高級車品牌墳場」魔咒

在上個月進軍中國市場的韓國高級車品牌 Genesis，將於今年夏天揮軍歐洲。Genesis 昨 (4) 日在德國法蘭克福召開線上記者會，宣布將正式進入歐洲市場。

南韓現代汽車集團 (Hyundai Motor)(005380-KR) 旗下的高級車品牌 Genesis 在今年邁入第六個年頭，除了南韓之外也已經進入美國及中國市場，而接下來則是瞄準了歐洲大陸。

現代汽車代表董事暨 Genesis 公司社長的張在勲表示「能向歐洲市場介紹以 Genesis 單獨識別所完成的奢華房車，感到相當開心。過去五年時間，品質在全球市場獲得肯定，應該能在歐洲展開新的一頁。」

Genesis 宣言挑戰的歐洲市場，在不久之前，有人稱之為亞洲高級車的墳場。比現代汽車更早進入歐洲市場的日本高級車品牌，都紛紛嚐到苦澀戰果、或已經鎩羽而歸。

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 的統計數據，日本豐田 (Toyota)(7203-JP) 的高級車品牌 Lexus 於今年第一季只在歐洲市場賣出約 1.1 萬輛，大輸賓士 (Mercedes Benz)(約 18 萬輛)、BMW(約 18 萬輛)、AUDI(約 15 萬輛) 這三大歐洲高級車品牌。而日產 (Nissan)(7201-JP) 的高級車品牌 Infinity 更在去年撤出歐洲市場。

雖然如此，現代汽車仍打算在歐洲寫下全新篇章。該集團企圖挾著 Kona Electric 及起亞 (Kia)(000270-KR)Niro EV 這兩款電動車的熱銷氣勢，在歐洲市場乘勝追擊。此外，Genesis 在歐洲市場開賣之前，品質方面就已獲得很高評價。現代汽車的相關人士充滿自信表示，有鑑於他們的電動車獲得好評，相信 Genesis 將有別於其他亞洲高級車品牌，應該會更加的驍勇善戰。