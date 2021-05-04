〈美股早盤〉科技股顯疲態 那指開盤挫逾1% 蘋果跌超2%

繼昨日開盤強勁走勢後，美股主要指數周二 (4 日) 開盤齊跌，科技股面臨拋售壓力。截稿前，道瓊工業指數挫逾 200 點或 0.7%，那斯達克綜合指數跌 1.5%，標普 500 指數跌 0.9%，費半跌近 2%。蘋果跌超 2%。

大規模刺激措施、疫苗接種加速以及寬鬆貨幣政策合力帶動美國經濟強彈，使主要指數不斷創下歷史新高，疫情期間表現優異的科技股近期反而顯露疲態。

周二截稿前，蘋果 (AAPL-US) 跌超 2%，特斯拉 (TSLA-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均跌超 1%，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 則跌逾 0.5%。

經濟數據面，美國 3 月貿易逆差躍升至 744 億美元，寫下歷史新高。其中，進口增長 6.3% 至 2745 億美元，出口增長 6.6% 至 2000 億美元。隨著美國經濟反彈速度快於其他國家，貿易逆差可能進一步擴大。

美國經濟雖顯著回溫，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一表示，高、低收入族群間的就業情況依舊不平衡，長期貧富差距影響著經濟發展，美國仍未脫離困境。

FOMC 永久票委、紐約 Fed 主席威廉姆斯 (John Williams) 也認為，當前的數據和環境不足以使 FOMC 改變貨幣政策立場，就實現全面經濟復甦的過程來說，還有很長一段路要走。

截至台北時間周二 (4 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 222.31 點或 - 0.65%，暫報 33890.92 點

那斯達克綜合指數下跌 209.85 點或 - 1.51%，暫報 13685.27 點

標普 500 指數下跌 38.03 點或 - 0.91%，暫報 4154.63 點

費半下跌 60.14 點或 - 1.96%，暫報 3013.24 點

台積電 ADR 下跌 0.51% 至每股 115.35 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.582%

紐約輕原油上漲 1.64% 至每桶 65.55 美元

布蘭特原油下跌 1.75% 至每桶 68.74 美元

黃金下跌 0.11% 至每盎司 1789.80 美元

美元指數上漲 0.36% 至 91.25 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 2.92％，至 79.96 美元。

受惠於新冠疫苗接種帶來的客流量，CVS Health 公布第 1 季營收、EPS 均優於華爾街預期，並宣布上調全年獲利預期。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.25％，至 39.93 美元。

輝瑞公布第 1 季新冠疫苗收入達 35 億美元，佔整季營收將近四分之一，帶動營收、獲利勝過預期。該公司預計，全年疫苗銷售收入將達 260 億美元。

另一方面，《紐約時報》報導指出，美國食品藥物管理局 (FDA) 下周將批准年齡介於 12-15 歲青少年使用輝瑞 - BioNTech 新冠疫苗。

Under Armour(UAA-US) 早盤下跌 0.91％，至 23.95 美元。

UA 公布第 1 季財報表現優於預期，因看好經濟活動重啟進一步刺激運動服飾和鞋類需求，UA 也上調全年財測，並同意支付 900 萬美元以了解 SEC 對該公司的會計問題調查。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月貿易帳報 - 744 億美元，預期 - 745 億美元，修訂後前值 - 705 億美元

台北時間 22:00 將公布美國 3 月耐用品訂單月增率終值，前值 0.5%

台北時間 22:00 將公布美國 3 月工廠訂單月增率，預期 1.6%，前值 - 0.8%

美國 3 月貿易逆差寫下歷史新高 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Lombard Odier 跨資產策略師 Sophie Chardon 認為，市場已對強勁經濟復甦和財報季的優異表現進行定價，但仍不足以推動指數走高。如今市場正專注於下一步，尤其是政策走向，觀察 Fed 如何改變貨幣政策前景。

Natixis 跨資產策略主管 Florent Pochon 表示，類股輪動交易又回來了，且未來幾周增長動能將加強。

Zor Capital 董事總經理 Joe Fahmy 稱，隨著財報季接近尾聲，投資人接下來將對貨幣政策與潛在稅收做出反應，而非針對特定公司的基本面。長期來看，Fahmy 依舊看多股市，但短期將抱持謹慎態度。