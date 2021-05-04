蘋果、Epic訴訟戰開審！分析師料：蘋果還是會贏 但重點在未來的連鎖效應

蘋果 (AAPL-US) 與《要塞英雄》遊戲開發商 Epic Games 的大鬥法週一終於開審，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，雖然目前不清楚訴訟結果，但他認為這場高風險衝突將帶來比結果更深遠的影響，但蘋果最終將勝出。

「蘋果一次次成功捍衛其 App Store 護城河，我認為這次也不會有什麼不同。」Ives 說。

去年 8 月， Epic 在 App Store 中推出新版《要塞英雄》，內含直接付款功能，如此玩家可藉由繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定；蘋果對此表示抗議，並立即將此暢銷遊戲下架，Epic Games 則隨即對蘋果提告，引起大眾對蘋果 App Store 是否存在壟斷爭議的討論。

無獨有偶，歐洲和美國監管機關也因類似理由，針對蘋果 App Store 收費發起了反壟斷審查。上個月蘋果代表與 Alphabet 代表則捍衛自家平台，抵抗來自 Spotify (SPOT-US)、Match Group (MTCH-US) 和 Tile 等的批評。

接著去年 10 月美國眾議院司法委員會反壟斷小組認為臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果確有壟斷權力，建議國會修改反壟斷法。此後蘋果和谷歌則宣布降低小型開發商收費的政策，以改善公共關係。

「雖然 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify 都曾經與蘋果爭論不休，但 Epic 的舉動卻是前所未有，現在透過司法審判將考驗蘋果 30% 費用和 App Store 結構的『水溫』，看是否能終止蘋果不合理且不合法感的作法。」Ives 寫道。

該案重點將落在蘋果 App Store 的作法是否違反反壟斷法。對投資者來說，Ives 指出，蘋果的服務部門業務是關鍵部門之一，他估值該部門價值 1.3 兆美元，而且是蘋果公司未來將一切努力化為收入的重要關鍵。

「這是一場高風險的撲克牌遊戲，Epic 剛好趕上了反壟斷漩渦以及政府正拿大型科技公司 (Big Tech) 開刀的浪潮，蘋果必須確定 Epic 這場訴訟不會引起正密切關注的全球開發商和監管機關之連鎖效應。」

他預計該審判將在未來 3 週後做出結論，屆時起他將觀察是否有任何漣漪效應影響 App Store 的定位與收費。Ives 認為，倘若判決對蘋果不利，蘋果將受到嚴重打擊，「宛如對著 App Store 皇冠上的珠寶來一記重拳。」但他仍維持蘋果跑贏大盤的評級，目標價 185 美元。