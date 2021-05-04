00878擬配0.25元現金股利 年化配息率5.25%

國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 將迎來 2021 年第二次配息，已進行第一階段公告，預估配息金額每單位發放 0.25 元現金股利，以昨 (3) 日收盤價 19.02 元計算，年化配息率約 5.25%，至於每單位實際配發金額將在 5 月 14 日公布，除息日則訂在 5 月 18 日，投資人最晚只要在 5 月 17 日前持有或申購，皆可參與本次配息。

觀察 00878 的 30 檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，成立以來產業配置以科技為主、金融為輔，預期台灣景氣隨疫後復甦，科技業獲利可望續增長，加上金融股獲利及股息發放向來穩定，都有利這檔 ETF 配息表現。

以其主要持股華碩、仁寶、英業達、光寶科等為例，殖利率約落在 5.3~6.9%，加上去年獲利表現亮眼，今年以來股價表現強勢，亦帶動 00878 淨值持續走高。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，00878 是市面上唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF，也是首創季配息機制的台股 ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。

游日傑進一步表示，00878 今年以來配息情形已漸入佳境，今年 00878 有機會成為配息金額成長最多的 ETF，且時序上進入 5~6 月後，其成分股將陸續開始除息，預期今年將可完整參與成分股除息。