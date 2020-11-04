加州選民表決通過22號提案！Uber、Lyft盤前勁揚逾13%

經過激烈表決後，加州選民週三 (4 日) 投票通過第 22 號提案，允許 Uber 和 Lyft 將與旗下駕駛歸類為承攬關係，而非僱傭關係，消息刺激兩者盤前股價漲逾 13%。

週三 (4 日) 的公投表決結果顯示，約有 58％的加州選民表示贊成，42% 表示反對，投票率達近 77%。公投結果將使上述共享平台繼續將司機視為獨立承包商，免受《AB5》法案約束，延續當前的商業營運模式。

提案通過消息刺激 Uber(UBER-US)、Lyft(LYFT-US) 盤前分別勁揚 14%、13%。

此外，根據加州第 22 號提案，Uber 和 Lyft 承諾向旗下司機提供某種形式的福利，但保障範圍不會如《AB5》法案規定般廣泛，如今司機能獲得醫療保險補貼及每小時收入保證，兩家公司還將實施新的安全措施，包含對駕駛員實施更頻繁的背景檢查。

加州、舊金山、洛杉磯等地檢察官 5 月向高等法院提起訴訟，指控 Uber、Lyft 在內等公司違反年初生效的《AB5》法案，要求上述公司必須將旗下司機歸類為正式雇員，必須賦予最低薪資及失業保險等基本保障。

為了抵制《Assembly Bill 5》(AB5) 法案，Uber、Lyft 及 DoorDash 等共享平台耗資 2 億美元進行政治遊說活動，提出公投提案，並在美國大選當日由加州選民投票表決。