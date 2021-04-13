嗑什麼來一份！Uber說只要合法考慮送大麻業務 重申今年可實現獲利

Uber (UBER-US) 執行長 Dara Khosrowshahi 週一表示，一旦聯邦監管單位同意，Uber 就可以開始提供大麻的送貨服務。

「當大麻之路暢通無阻時，也就是聯邦法律生效時，我們絕對會考慮這件事。」

根據聯邦法律，大麻仍屬非法，但一些立法者已表態願意改變政策。過去幾年來，聯邦政府已不介入各州立法合法化大麻，迄今已有 16 州以及哥倫比亞特區合法化大麻的娛樂用途，紐約是最新休閒大麻合法化的一州，該州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 於 3 月 31 日簽署立法，該法也核准大麻產品的送貨服務。

目前加州、內華達州和俄勒岡州規定年滿 21 歲者，可在無限制下使用大麻送貨服務。

雖然如此，Uber 表示，目前公司聚焦在食物和酒精等關鍵類別的送貨服務上，Khosrowshahi 說說，「我們看到很多機會，我們也將專注眼前的機會」。

今年可實現獲利

在跡象顯示共享乘車業務逐漸復甦之際，Uber 週一重申先前預測，即 2021 年將實現調整後 Ebitda (未計利息，稅項，折舊和攤銷前的收益) 基礎上的季度獲利。

根據呈交 SEC 的 8-K 文件，Uber 表示 2021 年 3 月的總預訂量達到公司史上最高水準，其共享乘車業務達到 2020 年 3 月以降最高水準。

Uber 表示，出行預訂額的年化基礎超過 300 億美元，每日平均預訂量較 2 月增加 9%，且送貨服務「再創歷史新高」，年化總預訂額超過 520 億美元，較去年同期增長 150% 以上。

Uber 表示，在美國疫苗接種率提高後，消費者對出行的需求復甦速度超過駕駛員回到工作岡位的速度，因此上週宣布一項駕駛出車的獎勵措施，以期短期內提高駕駛出車數量。

Uber 還指出，由於近期英國將 Uber 駕駛重新歸類為雇員，因此公司已與過去有過這樣主張的駕駛達成財務和解，將於今年第一季財報中載入這些歷史索賠和其他相關成本有關的重大應計項目。

Uber 稱這些應計項目將降低整個行動部門和整體公司的第一季營收與營收轉化率 (take rate，即每趟出車後實際流向 Uber 的部分)，但該費用將自調整後 Ebitda 中扣除。

Uber 將於 5 月 5 日公布第一季 (3 月止) 財報 。Uber 週一大漲 3.05%，收 59.44 美元，今年迄今約上漲 16.55%。