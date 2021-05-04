傳避險基金巨擘看好推特逢低敲進 女股神也出手

推特 (TWTR-US) 上周五公布首季低迷的財報後，股票遭大幅拋售，但據彭博援引知情人士報導，避險基金艾略特管理公司（Elliott Management）卻增持逾 2 億美元的推特股票，並在上周五的拋售潮後繼續買入，目前還不清楚艾略特管理公司目前的持股規模多大。

推特首季數位廣告銷售疲軟、營收預測使投資人感到不安，上周五股價下跌逾 15%。公司高層表示，受到 1 月 6 日的美國國會暴動事件影響，一些廣告商削減支出，才導致廣告收入下降。推特周一（3 日）股價下跌 1.16% 至每股 54.58 美元，市值約為 430 億美元。

知情人士表示，自推特公布財報以來，避險基金艾略特管理公司認為拋售過頭，並將推特股票下跌情形比作與去年的「黑人的命也是命」抗議活動期間廣告商削減支出，以及推特禁止美國前總統川普推文後出現的波動類似。

知情人士稱，避險基金艾略特管理公司仍相信，推特有望實現分析師在 2 月曾提出的「到 2023 年時，年收營收將成長一倍」。

避險基金艾略特管理公司與推特對此拒絕置評。

然而看到機會的不只有該避險基金，文件顯示，「女股神」伍德（Cathie Wood）的 Ark 投資公司（ARK Invest）在推特股票拋售潮期間，也買進推特 130 萬股股票。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 上周五在給客戶的報告中表示，投資人應該在回檔時買入，他認為隨著經濟在未來一季將進一步開放，推特有望從各種活動與產品發布中受惠。