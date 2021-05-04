英特爾斥資35億美元在新墨西哥州擴廠

週一 (3 日) 英特爾宣布斥資 35 億美元 (約新台幣 977 億元) 擴建新墨西哥州工廠。

英特爾設廠、擴廠消息連發，半導體市場需求強勁，晶圓代工廠台積電 (TSM-US) 預計在接下來三年投入美金 1000 億元增加產能，支持客戶需求，這似乎帶給英特爾壓力。

英特爾 (INTC-US) CEO 季辛格（Pat Gelsinger）上週日證實將斥資 100 億美元在以色列興建設一座新的晶片廠，第一階段的建設已經啟動，並宣布將額外投資 6 億美元以擴大研發腳步。

由於建設新廠成本非常高，攤銷需要數年時間，短期內更經濟便宜的方式是擴大現有工廠的運營，英特爾也正有此意，英特爾週一宣布將擴建新墨西哥州的 Rio Rancho 工廠 ，斥資 35 億美元。

週一英特爾宣布對新墨西哥州廠升級投資，升級 Rio Rancho 工廠的 EMIB 和 Foveros 的 3D 封裝技術，

意味英特爾將擴增該廠區佔地面積擴 40%，建造工程將於 2021 年下半年開始，但規劃活動已著手，英特爾計劃在 2022 年完成該擴廠計畫。

英特爾目前在該地區擁有 1800 名員工，新投資將創造 700 個新工作崗位，帶來 1000 個營建就業機會，並為間接提供 3500 個就業機會。