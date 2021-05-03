UNCTAD：受惠疫情 2020年線上銷售佔比達到19%

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在週一 (3 日) 公佈的一項研究顯示，在新冠肺炎疫情的衝擊下，多國實行的防疫封鎖措施，促使電子商務蓬勃發展，2020 年全球線上網路銷售大增，佔整體零售額的近五分之一。

報告中顯示，在 2020 年，線上銷售額佔整體零售額的 19%，高於一年前的 16%。其中，網路銷售佔總零售額占比，以南韓最高，達到 25.9%，高於前一年的 20.8%。中國的占比為 24.9%，英國的占比為 23.3%，美國則是 14.0%。

從各企業整體商品銷售額 (GMV) 來看，中國的阿里巴巴 (BABA-US) 位居第一，美國的亞馬遜 (AMZN-US) 則位居第二。

不過，報告指出，2020 年疫情爆發也導致領先的 B2C 電子商務公司的喜憂參半，在網購表現亮眼的之際，以旅遊為主打的電商公司企業 GMV 表現大減，像是線上旅遊公司 Expedia(EXPE-US) 的排名從 2019 年的第 5 位下降到 2020 年的第 11 位。Booking Holdings(BKNG-US) 也從第 6 位降至第 12 位，而 Airbnb(ABNB-US) 排名從 11 位跌落到 13 位。

不過，2020 年排名前 13 位的 B2C 電子商務公司的總 GMV 增長了 20.5%，達到 2.9 萬億美元，超過了 2019 年的 17.9%。

萬事達卡執行副總裁 Linda Kirkpatrick 曾表示，2 月份有將近四分之三的美國成衣銷售額來自網路通路，遠高於一年前的 47%。她預期，即便是商業活動重新開放，網路購物的趨勢也將持續。

Kirkpatrick 也認為，實體店中的電子商務和非接觸式支付方式還有很大的成長空間。「在實體店中，我們明顯看到了轉向非接觸式支付的趨勢。」Kirkpatrick 說道。